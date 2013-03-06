Долар до закриття міжбанку в середу продовжив зниження

У середу, 6 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460, до 12:00 ціни знизилися до 8,1350/8,1390. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1320/8,1370 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/60, до 12:00 ціни впали - 0,2652/56. На час закриття ціни досягли рівня 0,2651/55. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6860 (-0,0090).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3025/75.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6210/10,6290, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,6050/10,6145. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6015/10,6120.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 березня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1490, до 12:00 звузився спред - 8,1435/8,1465. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1400/8,1450 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6320/10,6410, до 12:00 ціни підвищилися - 10,6340/10,6420. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6070/10,6175.