Золотовалютні резерви НБУ в лютому зросли до 24,710 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України в лютому зросли на 0,2% і станом на 1 березня 2013 року становили 24,710 млрд дол. США.

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександра Дубихвоста, розміщеному на сайті регулятора.

«Станом на 1 березня 2013 року обсяг золотовалютних резервів становив 24 млрд 710 млн дол. США в еквіваленті. Тобто за місяць резерви зросли на 58 млн дол. США в еквіваленті», - повідомив О.Дубихвіст.

Він пояснив, що в лютому цього року на зміну обсягу резервів істотно вплинули погашення чергового траншу за кредитом Міжнародного валютного фонду у розмірі 998 млн дол. США в еквіваленті та виплати з обслуговування державного боргу.

За словами О.Дубихвоста, зростання резервів відбулося переважно за рахунок надходжень коштів від розміщення зовнішніх і внутрішніх державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, на рахунки уряду.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк у 2012 році скоротив активи майже на 6% - до 399 млрд грн