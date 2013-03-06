Жодна фінустанова з іноземним капіталом не будувала довгострокової стратегії в Україні - голова правління «ОТП Банку»

Жодна фінансова установа з іноземним капіталом не будувала довгострокової стратегії присутності в Україні, заявив глава правління «ОТП Банку» Тамаш Хак-Ковач в інтерв'ю УНІАН.

За словами банкіра, міжнародні фінансові групи прийшли в Україну з метою одержання швидкого спекулятивного прибутку. «Банки з іноземним капіталом вводили в Україну дешеві ресурси і видавали кредити під завищені відсотки. Після фінансової кризи та уповільнення темпів зростання кредитування в Україні ця модель перестала працювати, тому іноземні банки масово залишають країну», - сказав Т.Хак-Ковач.

Глава правління «ОТП Банку» вважає, що стагнація банківської системи в 2013 році продовжиться, і позитивних зрушень не очікується. «Обсяги кредитування покупки авто і нерухомості знижуватимуться. Іноземні банки продовжать залишати Україну», - коментує банкір.

Водночас, за його словами, деякі великі гравці, зокрема і «ОТП Банк», зростатимуть в окремих сегментах, наприклад, у корпоративному сегменті, споживчому кредитуванні.

Довідка УНІАН. «OTП Банк» працює на ринку України з 1998 року і входить до групи великих банків. На 1 січня активи банку становили 20,32 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 14,64 млрд грн, зобов'язання - 16,827 млрд грн, кошти клієнтів - 8,97 млрд грн, статутний капітал - 2,87 млрд грн, власний капітал - 3,49 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 261,5 млн грн.

Банк був заснований як банк зі 100% іноземним капіталом у складі міжнародної фінансової групи Raiffeisen. З 2006 року власником банку є OTP Bank Plc (Угорщина, 100% акцій банку). OTP Bank Plc - лідер угорського банківського ринку (ринкова частка в Угорщині становить 25%) - представлений у восьми країнах центральної та східної Європи (Україна, Словаччина, Болгарія, Румунія, Хорватія, Сербія, Росія і Чорногорія), забезпечуючи потреби майже 12 млн клієнтів, які обслуговуються у понад 1500 банківських установах.

Тамаш Хак-Ковач очолює правління банку з березня 2012 року.

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