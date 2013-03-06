Експерт: платіжний баланс України може покращитися за умови девальвації гривні

До кінця поточного року можна чекати покращення сальдо платіжного балансу України, проте за умови девальвації національної валюти на 15-20%. Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив аналітик АТ «Ерсте Банк» Ігор Жолонковський.

Він відзначив, що якщо курс гривні залишиться незмінним, то сальдо платіжного балансу продовжить погіршуватися.

Коментуючи зменшення обсягу прямих інвестицій (сальдо) у січні на 39% - до 363 млн дол. (у січні 2012 р. - 569 млн дол.), він повідомив, що основною причиною зміни показника є зниження ділової активності усередині країни. До того ж експерт вважає, що у 2013 році на зростання обсягів інвестицій до України очікувати не варто.

За прогнозами керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України за підсумками першого півріччя становитиме 7,2 млрд дол., загалом за підсумками 2013 року - 12,4 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за підсумками січня 2013 року становив 397 млн дол. порівняно з дефіцитом 889 млн дол. у січні 2012 року.

Профіцит поточного рахунку в січні 2013 року становив 83 млн дол. проти 236 млн дол. у січні 2012 року, а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій становив 314 млн дол. порівняно з дефіцитом 1,125 млрд дол. за аналогічний місяць 2012 року.

Довідка УНІАН. Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 рази порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

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