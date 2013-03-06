Кредитний портфель «ОТП Лізинг» на 1 січня становив 1,24 млрд грн

«ОТП Лізинг», дочірня компанія «ОТП Банку», у 2012 році наростила кредитний портфель на 1 млрд грн - до 1,24 млрд грн, і зайняла лідерські позиції на ринку лізингових послуг в Україні.

Про це повідомив глава правління «ОТП Банку» Тамаш Хак-Ковачв інтерв'ю УНІАН.

За словами банкіра, корпоративний бізнес і лізинг стали найбільш рентабельними напрямами за підсумками 2012 року, і в 2013 році банк має намір зберегти лідерську позицію в цьому сегменті. «З 1 березня в Києві стартує пілотна програма - лізинг для фізичних осіб, географію якої в подальшому планується розширити на всі великі міста України. Безумовно, це - надзвичайно перспективний і затребуваний на ринку продукт, який служить своєрідною альтернативою класичному кредитуванню і покликаний сприяти розвитку автомобільного ринку», - сказав Тамаш Хак-Ковач.

Довідка УНІАН. «OTП Банк» працює на ринку України з 1998 року і входить до групи великих банків. На 1 січня активи банку становили 20,32 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 14,64 млрд грн, зобов'язання - 16,827 млрд грн, кошти клієнтів - 8,97 млрд грн, статутний капітал - 2,87 млрд грн, власний капітал - 3,49 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 261,5 млн грн.

Банк був заснований як банк зі 100% іноземним капіталом у складі міжнародної фінансової групи Raiffeisen. З 2006 року власником банку є OTP Bank Plc (Угорщина, 100% акцій банку). OTP Bank Plc - лідер угорського банківського ринку (ринкова частка в Угорщині становить 25%) - представлений у восьми країнах центральної та східної Європи (Україна, Словаччина, Болгарія, Румунія, Хорватія, Сербія, Росія і Чорногорія), забезпечуючи потреби майже 12 млн клієнтів , які обслуговуються у понад 1500 банківських установах.

Тамаш Хак-Ковач очолює правління банку з березня 2012 року.