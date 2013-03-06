Дефляція в Україні є негативним економічним явищем - експерти

Нульова інфляція або дефляція в Україні є негативними економічними явищами, вважають опитані УНІАН експерти.

Начальник аналітичного відділу «Альфа-Банку» (Україна) Олексій Блінов так прокоментував дефляцію в лютому на рівні 0,1%: «Нульова інфляція або дефляція є негативними економічними явищами. По-перше, відсутність зростання цін відображає негативний стан макроекономічного середовища, тобто слабкість попиту. По-друге, зниження відпускних цін перешкоджає інвестиціям бізнесу в розвиток виробництва. По-третє, дефляція негативно впливає на державні фінанси, скорочуючи потенційні доходи бюджету. Усі ці проблеми сьогодні відчуваються в Україні». За його словами, зниження індексу споживчих цін (ІСЦ) у лютому зумовлене зниженням цін на м'ясну продукцію та цукор, з урахуванням того, що на ці дві товарні групи припадає 14% структури споживчого кошика, за якою розраховується ІСЦ. Без цих показників інфляція була б позитивною на рівні 0,1%, сказав експерт.

Начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро Сологуб вважає, що динаміка споживчих цін залишається незначною на тлі зниження цін на продукти харчування і стабільних комунальних тарифів. «Очевидно, що стриманно на динаміку цін впливає несприятлива економічна ситуація - падіння ВВП у 4-му кварталі, негативна динаміка промвиробництва в січні», - сказав експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко головним чинником дефляції в Україні називає повільне відновлення кредитування. «Для того, щоб щось робити, підприємствам не вистачає обігових коштів. Кредитування відновлюється, але ефект від цього ми ще не отримали, для цього потрібно хоча б 2-3 роки. Ситуація повторюється, як і минулого року», - повідомив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Азаров: Кабмін відмовиться від жорсткої монетарної політики, щоб уникнути дефляції

Як повідомляв УНІАН,дефляція в Україні в лютому 2013 року в порівнянні з січня 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 зафіксована також дефляція - 0,5%.

2012 рік Україна завершила з дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.