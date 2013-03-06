«ОТП Банк» не планує скорочувати свою присутність в Україні

«ОТП Банк» у 2013 році не планує скорочувати присутність в будь-яких сегментах бізнесу в Україні, а має намір тільки рости. Про це заявив глава правління «ОТП Банку» Тамаш Хак-Ковач в інтерв'ю УНІАН.

Як повідомив глава правління, банк зараз перебуває на перехідному етапі, і в 2013 році планує зростати в усіх сегментах. Водночас, за його словами, такі продукти, як іпотека та кредити на авто, за сьогоднішніх умов не затребувані, тому ці сегменти бізнесу скорочуються природним чином.

«Я сподіваюся, що за результатами 2013 року ми зможемо повернутися до першої групи банків (відповідно до класифікації НБУ за обсягом активів)... За підсумками року ми плануємо заробити понад 350 млн грн», - підсумував банкір.

На запитання кореспондента УНІАН щодо інтересу до угод купівлі-продажу банківських активів (кредитні портфелі, банки цілком), Т.Хак-Ковач відповів: «У нас є інтерес до працюючих корпоративних портфелів інших банків, ми в процесі розгляду таких угод, але детальніше я поки розповісти не можу. Погані заставні портфелі нас не цікавлять, і ми не плануємо будувати великий бізнес на факторингу».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 2013 рік підвищив граничний рівень активів для банків, які входять до I групи (найбільші банки) до більш ніж 20 млрд грн з 15 млрд грн. Для решти груп граничний обсяг активів збережений на рівні 2012 року: II група (великі банки) - понад 5 млрд грн; III група (середні банки) - більше 3 млрд грн; IV група (невеликі банки) - менше 3 млрд грн.

У результаті "ОТП Банк" перейшов з групи найбільших банків до групи великих.

Довідка УНІАН. «OTП Банк» працює на ринку України з 1998 року і входить до групи великих банків. На 1 січня активи банку становили 20,32 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 14,64 млрд грн, зобов'язання - 16,827 млрд грн, кошти клієнтів - 8,97 млрд грн, статутний капітал - 2,87 млрд грн, власний капітал - 3,49 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 261,5 млн грн.

Банк був заснований як банк зі 100% іноземним капіталом у складі міжнародної фінансової групи Raiffeisen. З 2006 року власником банку є OTP Bank Plc (Угорщина, 100% акцій банку).

OTP Bank Plc - лідер угорського банківського ринку (ринкова частка в Угорщині становить 25%) - представлений у восьми країнах центральної та східної Європи (Україна, Словаччина, Болгарія, Румунія, Хорватія, Сербія, Росія і Чорногорія), забезпечуючи потреби майже 12 млн клієнтів, які обслуговуються у понад 1500 банківських установах.

Тамаш Хак-Ковач очолює правління банку з березня 2012 року.