Банк Японії знову залишив без змін базову процентну ставку

Банк Японії за підсумками засідання в четвер ухвалив рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних, не змінивши обсяг програми викупу активів з ринку, йдеться в прес-релізі фінрегулятора.

Обсяг програми з викупу активів залишився на рівні 101 трильйона ієн (1,08 трильйона доларів) до кінця поточного року, передає ПРАЙМ.

Рішення ЦБ повністю співпало з прогнозами аналітиків.

Регулятор відзначає, що ситуація в економіці країни та зарубіжних партнерів перестала погіршуватися. Зупинилося скорочення експорту, зростають інвестиції в нерухомість, споживання залишається на досить високому рівні.

"Водночас високий ступінь невизначеності щодо перспектив японської економіки поки зберігається, особливо на тлі європейських боргових проблем і неоднозначних темпів відновлення економіки США, а також наслідків нещодавніх подій у взаєминах між Японією і Китаєм (суперечки навколо островів - ред.)" , - зазначають члени ради керуючих ЦБ.

Як повідомляв УНІАН, для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.

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Крім того, у четвер, 7 березня, Центробанк Англії оголосить про підсумки засідання з монетарної політики. Як очікують аналітики, регулятор збереже базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,5% річних, а обсяг викупу активів з ринку на рівні 375 мільярдів фунтів стерлінгів.

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) оголосить рішення за рівнем базової процентної ставки. Аналітики вважають, що ставка буде збережена на позначці 0,75%.