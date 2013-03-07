Обмеження готівкових розрахунків корисно для банківської системи і громадян - експерти

Ініціатива НБУ щодо обмеження готівкових розрахунків корисна для банківської системи країни і простих громадян. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти в ході круглого столу на тему «Розвиток системи безготівкових розрахунків в Україні».

Координатор комітету з питань банківської інфраструктури та платіжних систем Незалежної асоціації банків України Володимир Єременко вважає, що крім підвищення рівня безпеки розрахунків, ця ініціатива сприятиме зниженню вартості банківських послуг, оскільки забезпечення готівкових розрахунків обходиться банківській системі досить дорого, включаючи витрати на виготовлення грошей, інкасацію, перерахунок та зберігання в спеціально обладнаному сховищі. «В обороті перебуває понад 220 млрд грн готівки, до того ж щоденні залишки на банківських рахунках становлять усього 23-28 млрд грн. Якщо хоча б 10% коштів, які перебувають поза банківською системою, будуть переведені на банківські рахунки, то залишки на них подвояться, що сприятиме пожвавленню кредитування і наповненню бюджету», - сказав експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також позитивно оцінює ініціативу обмеження готівкових розрахунків та прогнозує, що ця норма викличе багато дискусій, оскільки населення країни звикло розраховуватися готівкою. На думку експерта, банки встановлюватимуть поблажливі комісії, оскільки для них зростання безготівкових платежів є вигідним. «Банківська система може додатково наростити кредитну масу на 10%, оскільки залишки на рахунках - це дешеві ресурси. І чим більше буде розрахунків, тим більше буде ресурсів», - вважає експерт. Щодо побоювань громадян про можливі претензії з боку податкових органів експерт повідомив, що відповідно до чинного законодавства податкові органи не наділені повноваженнями з'ясовувати, а громадяни не зобов'язані підтверджувати джерела походження своїх коштів, тому побоювання населення безпідставні і просто необхідно провести інформаційну роботу з цього питання.

Віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал повідомив, що розглянута ініціатива не призведе до зростання цін на нерухомість. На його думку, основними перевагами безготівкових розрахунків є безпека розрахунків, прозорість угод і вихід з доларизації. Серед мінусів експерт виділяє підвищення витрат населення при здійсненні великих покупок у зв'язку з оплатою банківських послуг та необхідність жорсткого контролю з боку держави з метою забезпечення збереження коштів громадян на тлі все ще низької довіри до банківської системи.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко повідомив, що обмеження готівкових розрахунків не вплине на ринок торгівлі автомобілями, оскільки оплата за автомобілі вже давно здійснюється за допомогою внесення готівки в касу банку з подальшим перерахуванням.

Як повідомляв УНІАН, проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднений на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Після обговорення отримані пропозиції будуть розглянуті, і проект буде поданий на затвердження правлінню НБУ.

Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн. Обмеження стосуються розрахунків щодо 1 особи за одним або кількома документами в межах одного дня.

Згідно з проектом, тепер такі розрахунки здійснюватимуться з використанням банківських інструментів для здійснення безготівкових розрахунків (платіжна картка, поточний рахунок). Згідно із заявою чиновників НБУ, ці обмеження не торкнуться 90% населення, оскільки такі розрахунки між фізичними особами здійснюються 1 раз у декілька років.