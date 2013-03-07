Міжнародне рейтингове агентство S&P покращило прогноз за довгостроковим суверенним рейтингом Португалії "ВВ" та короткостроковим рейтингом "В" до стабільного з негативного.

"Європейські організації продовжать надавати підтримку Португалії при реалізації програми реформ, у зв'язку з чим прогноз був переглянутий, - йдеться в документах агентства. - Ми очікуємо, що офіційні європейські кредитори країни - фонд і механізм фінстабільності (EFSF і EFSM) - збільшать терміни за кредитами, що знизить ризики рефінансування для влади".

Водночас агентство очікує коригування термінів програми реформ на тлі більш слабких темпів відновлення економіки, ніж очікувалося раніше. У поточному році передбачається зниження ВВП на 1,5%, однак у 2014-2015 роках економіка зможе продемонструвати зростання, передає ПРАЙМ.

У Португалії дефіцит бюджету становитиме близько 5% до кінця року, тоді як держборг досягне пікових 120% ВВП до середини десятиліття. "У Португалії один з найвищих показників зовнішнього боргу серед всіх країн, що є головною перешкодою для поліпшення рейтингів", - відзначають аналітики S&P.

У майбутньому агентство не виключає зниження рейтингів Португалії, якщо влада з якихось причин вирішить відмовитися від програми реформ, або кредитори перестануть підтримувати країну після закінчення програми.