Міжбанк відкрився зниженням котирувань - 8,1340/8,1410 грн/дол.

У четвер, 7 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1340/8,1410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2645/49, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5840/10,5945. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3015/17 (середа - 1,3050/52).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460, на 12:00 ціни знизилися до 8,1350/8,1390. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1320/8,1370 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6210/10,6290, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6050/10,6145. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6015/10,6120.