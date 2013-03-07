Залізниці покращують умови праці жінок-залізничників - Укрзалізниця

Залізниці прагнуть покращити умови праці жінок-залізничників, яких у галузі працює 152 тисячі.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), жінки становлять 40% від загальної кількості співробітників залізниць, зокрема на посадах керівників і фахівців працюють 45 тис. жінок.

У 2012 році в залізничній галузі завдяки проведеним заходам покращено умови праці 28 696 жінкам.

До комплексу заходів із покращення умов праці жінок зокрема ввійшли заходи щодо зменшення запиленості й загазованості повітря робочої зони (робочих місць), зі створення нормального температурного режиму на робочих місцях, із підвищення рівня освітлення робочих місць, зменшення рівня шуму і вібрації на робочих місцях, механізації та автоматизації робіт, створення нових санітарно-побутових приміщень, проведення ремонту та реконструкції діючих санітарно-побутових приміщень, підготовка пунктів обігріву працівників до роботи в зимовий період.

Крім того, на залізницях України заборонено застосування праці жінок у тяжких умовах. Тому на залізницях України жінки не працюють електромонтерами контактної мережі, машиністами й помічниками машиніста, монтерами колії, провідниками із супроводу вантажів на відкритому рухомому складі, регуляторами швидкості руху вагонів, укладачами й помічниками укладача.