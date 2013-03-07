Золотовалютні резерви Білорусі за стандартами МВФ у лютому скоротилися до 8 млрд дол.

Мінськ. Золотовалютні резерви Білорусі відповідно до методології Міжнародного валютного фонду за підсумками лютого 2013 року скоротилися на 12,8 млн дол. і, за попередніми даними, на 1 березня 2013 року становили 8 млрд 11,8 млн дол. у еквіваленті.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь повідомили в управлінні інформації та громадських зв'язків Національного банку Білорусі.

До того ж у національному визначенні рівень золотовалютних резервів збільшився на 236,1 млн дол. і на 1 березня 2013 року становив 9 млрд 181,6 млн дол. у еквіваленті.

«Скорочення обсягу золотовалютних резервів в основному обумовлене погашенням зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті Національним банком і урядом Білорусі, які в лютому цього року були виконані в повному обсязі, а також зниженням цін на золото на міжнародному ринку дорогоцінних металів», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. Золотовалютні резерви Білорусі відповідно до методології Міжнародного валютного фонду на 1 січня 2013 року становили 8 млрд 95 млн дол. в еквіваленті. У національному визначенні обсяг золотовалютних резервів дорівнював 8 млрд 763,1 млн дол. Для забезпечення економічної безпеки держави в 2013 році міжнародні резервні активи заплановано наростити на 300-700 млн дол.