Столична податкова нагадує про обов'язкове декларування доходів понад 128 тис. грн

Державна податкова служба України в Києві нагадала громадянам про обов'язкове декларування доходів, отриманих у 2012 році в сумі понад 128,7 тис. грн від двох і більше роботодавців. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ Києва.

«Податковий кодекс України передбачає, що в разі, якщо сума річного доходу, отриманого від двох і більше роботодавців, перевищила 128,76 тис. грн (з урахуванням єдиного соціального внеску), платники податків зобов'язані подати до органів податкової служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи на загальних підставах», - сказано в повідомленні ДПСУ Києва.

У разі відсутності податкових зобов'язань зі сплати податків на доходи фізосіб, сказано в повідомленні, подача майнової декларації все одно залишається обов'язковою.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ Києва за січень-лютий мобілізувала до бюджетів усіх рівнів 5,47 млрд грн, що на 28% більше показника січня-лютого 2012 року. Надходження з податку на доходи фізичних осіб становили 1,59 млрд грн, що на 181 млн (13%) більше порівняно з січнем-лютим 2012 року.

З 1 січня в Україні йде кампанія з декларування доходів фізичних осіб, яка триватиме до 1 травня 2013 року. На час проведення декларативної кампанії всі підрозділи податкової служби, відповідальні за її проведення, працюють у посиленому режимі, щоб кожен платник податків зміг подати декларацію й отримати необхідну консультацію в зручний для нього час.

Крім того, декларації можна подавати в електронному вигляді, попередньо отримавши в Акредитованому центрі сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України електронний ключ цифрового підпису й програмне забезпечення до нього. Цифровий ключ видається безкоштовно.

Нагадаємо також, що на 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, отримані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.