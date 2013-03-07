Мінфін на ОВДП-аукціоні 12 березня додатково запропонує 1,5-річні валютні папери

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 березня додатково запропонує інвесторам 1,5-річні (погашення 10 вересня 2014 року) валютні держпапери.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, також Мінфін, як і планувалося, виставить ОВДП з терміном обігу 1, 5, 7 років, а також 2 і 3-річні валютні держпапери.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 5 березня, залучив до держбюджету 1,52 млрд грн на аукціоні з продажу ОВДП.

Міністерство у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 6 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 203,223 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,882 млрд грн, нерезидентів - 5,005 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.