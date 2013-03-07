Базова дефляція в Україні в лютому становила 0,1%, проти лютого 2012 року - 0,5%

Базова дефляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в лютому 2013 року проти січня 2013 року становила 0,1% (БІСЦ - 99,9%).

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

До того ж, за даними відомства, в лютому 2013 року проти лютого 2012 року базова інфляція становила 0,5% (БІСЦ - 100,7%), до початку року (лютий 2013 року до грудня 2012 року) - дефляція 0,2%, січень-лютий 2013 року проти січня-лютого 2012 року - інфляція 0,6%.

У лютому 2012 року проти січня 2012 року зафіксована інфляція - 0,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксована також дефляція - 0,5%.

З початку року (лютий 2013 року до грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит ВВП - 3,2%, темпи зростання ВВП – 3,4%.

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