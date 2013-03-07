Вкладникам «Ерде Банку» вже відшкодували 97,8% обов'язкових виплат, банку «Таврика» - 94,2%

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував вкладникам проблемного «Ерде Банку» 97,8% суми, що підлягає виплаті. Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Згідно з повідомленням, за підсумками виплати фондом гарантованої суми відшкодування вкладникам проблемного «Ерде Банку» в період дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку вкладниками отримано 434,80 млн грн або 97,8% суми, що підлягає виплаті вкладникам у межах гарантованої суми відшкодування. Зокрема через установи банку «Хрещатик» за період з 15 січня по 1 березня було виплачено 234,42 млн грн або 96,1% загальної суми відшкодування.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплати вкладникам «Ерде Банку» за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до фонду.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

На 1 лютого 2013 року учасниками фонду були 173 банки.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував вкладникам проблемного банку «Таврика» 94,2% сум, що підлягають виплаті.

За рахунок наданої фондом цільової позики вкладникам проблемного банку «Таврика» за період з 18 січня по 4 березня через установи «Імексбанку» виплачено 813,15 млн грн, що становить 94,2% суми, що підлягає виплаті вкладникам у межах гарантованої суми відшкодування.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 січня почав виплати вкладникам проблемного банку «Таврика» через установи «Імексбанку».

Рішення про введення тимчасової адміністрації в банку «Таврика» прийнято виконавчою дирекцією фонду 20 грудня 2012 року. Тимчасова адміністрація введена строком на 3 місяці з 21 грудня 2012 року по 20 березня 2013 року.

Банк «Таврика» створений у 1991 році. Згідно з інформацією на сайті банку, ніхто з акціонерів не володіє більше 10% акцій банку.