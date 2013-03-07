Затверджено порядок реєстрації іноземних інвестицій

Кабінет Міністрів України затвердив порядок реєстрації іноземних інвестицій, поклавши відповідальність за реєстрацію на місцеві адміністрації та Раду міністрів АР Крим, і обмеживши термін реєстрації 7 днями з моменту подачі відповідних документів на реєстрацію. Про це йдеться в постанові КМУ № 139 від 6 березня 2013 року, розміщеному на веб-порталі уряду.

Для отримання реєстрації іноземних інвестицій інвестор або уповноважена ним особа подає до територіального органу Міндоходів і зборів України інформаційне повідомлення, документи про форму здійснення інвестицій (статутні документи, контракти на кооперацію, спільне виробництво, концесійні договори), а також підтвердження вартості інвестицій.

Для скасування держреєстрації інвестицій (з метою, наприклад, їх перереєстрації) заявник подає письмове повідомлення про припинення діяльності іноземним інвестором у зв'язку з передачею інвестицій іншим суб'єктам інвестиційної діяльності, інформаційне повідомленні про попередню реєстрацію інвестицій та довідку з територіального органу Міндоходів і зборів про сплачені інвестором податки.

При анулюванні інвестицій, у разі їх репатріації, необхідне письмове повідомлення про репатріацію іноземних інвестицій, інформаційне повідомлення про їх попередню реєстрацію та довідка про сплачені інвестором доходи.

У порядку також сказано, що звіт про реєстрацію, перереєстрацію або анулювання інвестицій подається уповноваженим органом (місцевими адміністраціями) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Державної служби статистики України.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік (6,480 млрд дол.). З урахуванням відтоку капіталу загальний обсяг внесених в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012 року зріс до 54,462 млрд дол. з 50,334 млрд дол. на 1 січня 2012 року.