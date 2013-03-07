Східна митниця з початку року виявила незадекларованої валюти на 1 млн грн

Співробітники Східної митниці у січні-лютому цього року виявили незадекларованої валюти в гривневому еквіваленті на 1 млн грн, а саме - 84,6 тис. доларів, 25 тис. євро та 278,8 тис. російських рублів, повідомили УНІАН у Міністерстві доходів і зборів України.

Уся виявлена ​​і незадекларована належним чином валюта була вилучена, а на порушників накладено штраф. У зв'язку з цим у Міндоходів нагадали, що законодавство дозволяє громадянам провозити і не декларувати валюту в розмірі щонайбільше 10 тис. євро. «Суми понад 10 тис. євро вимагають декларування та пред'явлення документів, які підтверджують, що гроші були зняті з банківських рахунків», - йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, у Міндоходів звернули увагу, що останнім часом кількість випадків незаконного провезення валюти через кордон зросла. До того ж, головною причиною зростання порушень, на думку фахівців Міндоходів, є втрати валютників, які скупили валюту наприкінці минулого року в надії на її подорожчання.

Чиста купівля готівкової валюти населенням у січні 2013 року становила 200,6 млн дол., що на 4,7% менше показника грудня 2012 року.