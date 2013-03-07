На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1315/8,1345 грн/дол.

У четвер, 7 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1340/8,1410, на 12:00 ціни знизилися 8,1320/8,1360. На момент закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1315/8,1345 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/49, на 12:00 ціни підвищилися 0,2648/52. На момент закриття ціни повернулися до ранкових значень 0,2645/49. У Росії курс долар-рубель підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7175 (+0.0315).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2970/1,3040. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5840/10,5945, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6005/10,6115. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали 10,5885/10,5980.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460, на 12:00 ціни знизилися до 8,1350/8,1390. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1320/8,1370 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6210/10,6290, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6050/10,6145. На момент торгів цінові показники з UR/UAH становили 10,6015/10,6120.