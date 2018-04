Акціонер «Кредитпромбанку» призначив новий склад наглядової ради

Акціонер «Кредитпромбанку» Микола Лагун призначив новий склад наглядової ради цієї фінансової установи. Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, акціонер ухвалив рішення про призначення нової наглядової ради банку в складі голови наглядової ради Миколи Лагуна і членів наглядової ради Олени Попової та Валентина Засухи. Новий склад наглядової ради призначено замість звільнених, згідно з рішенням акціонера, виконувача обов'язків голови наглядової ради Константіноса Папунідіса і членів наглядової ради Хрістофідеса Міхалакіса, Анжея Тадеуша Вітака, Юрія Алексєєва, Олексія Базика. Тим же рішенням акціонер банку призначив новий склад ревізійної комісії банку.

Як повідомляв УНІАН, фізична особа Микола Лагун, який є основним акціонером «Дельта Банку», сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку», що входить до групи найбільших банків України, в результаті купівлі пакетів акцій, що раніше належали компаніям Fintest Holding Ltd (Кіпр, 28, 72% акцій банку), Kalouma Holdings Ltd (Кіпр, 47,78%) і Homertron Trading Ltd (Кіпр, 23,50%).

Операція з купівлі основним акціонером «Дельта Банку» Миколою Лагуном 100% акцій «Кредитпромбанку» завершена 28 лютого, процес злиття двох банків завершиться до 1 липня.

Довідка УНІАН. «Кредитпромбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 12,22 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 10,09 млрд грн, зобов'язання - 10,151 млрд грн, кошти клієнтів - 6,02 млрд грн, власний капітал - 2,07 млрд грн, статутний капітал - 2,64 млрд грн.

У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 48,87 млн грн.