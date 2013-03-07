Нацбанк визначив платіжні системи, які можуть працювати в Україні

Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, що відповідають вимогам НБУ стосовно діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, повідомляє регулятор на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, до переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, увійшли системи «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные Денежные Переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

Також повідомляється, що відповідно до чинного законодавства України договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати банки України, національного оператора поштового зв'язку й небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Нацкомфінпослуг на здійснення грошових переказів. Укладені договори необхідно реєструвати до початку надання послуг відповідної системи в порядку, встановленому Національним банком України.

Як повідомляв УНІАН, НБУ розробив порядок проведення перевірок платіжних організацій та інших учасників платіжних систем. Право на проведення перевірок об'єктів нагляду за платіжними системами й системами розрахунків відповідно до чинного законодавства належить Національному банку. Після затвердження проекту Нацбанк здійснюватиме перевірки об'єктів нагляду платіжних систем, до яких відносяться платіжні організації платіжних систем, у т.ч. клірингові й процесингові установи, та інші учасники платіжних систем, що надають послуги або виконують операційні функції в них.