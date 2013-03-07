Інфраструктура України не готова до обмеження готівкових розрахунків - екс-міністр

Інфраструктура України зі здійснення безготівкових платежів не готова до обмеження готівкових розрахунків, повідомив УНІАН екс-міністр економіки України, фінансовий експерт Віктор Суслов.

За словами експерта, розвиток безготівкових розрахунків - це абсолютно правильна міра, яка сприяє зміцненню банківської системи, оскільки гроші в меншому обсязі йдуть у сферу готівкового обороту. «Для введення системи безготівкових розрахунків не тільки в Києві, але і по всій країні, потрібно мати розвинену інфраструктуру. Далеко не в кожному селі у нас є банкомати і термінали для проведення безготівкових розрахунків. А часто - і не в кожному райцентрі. Обмежуючи оборот готівки можна створити серйозні технічні складності людям, яким важко і складно добиратися до платіжних терміналів і банкоматів», - сказав В.Суслов.

Експерт також вважає, що оскільки система безготівкових розрахунків сама собою поступово розвивається, зловживати адміністративними заходами не потрібно. Стосовно ініціативи НБУ щодо введення безготівкових розрахунків для платежів понад 150 тисяч гривень, експерт пропонує передбачити в законодавчому порядку здійснення усіх безготівкових розрахунків без сплати комісійних банком. «Щоб правильна, по суті, міра не перетворилася на створення ще одного додаткового джерела комісійних доходів банків», - пояснює експерт.

Як повідомляв УНІАН, проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднено на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Після обговорення отримані пропозиції розглянуть, і проект буде поданий на затвердження правлінню НБУ. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн. Обмеження стосуються розрахунків стосовно 1 особи за одним або кількома документами в межах одного дня. Згідно з проектом, тепер такі розрахунки будуть здійснюватися з використанням банківських інструментів для здійснення безготівкових розрахунків (платіжна картка, поточний рахунок). Згідно із заявою чиновників НБУ, ці обмеження не заторкнуть 90% населення, оскільки такі розрахунки між фізичними особами здійснюються 1 раз на кілька років.

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