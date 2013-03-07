Азаров і Медведєв по телефону вирішували, як втілювати в життя домовленості президентів

Прем'єр-міністри України та Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв обговорили організацію практичного виконання домовленостей між Президентом РФ Володимиром Путіним і Президентом України Віктором Януковичем, досягнутих під час робочого візиту В.Януковича до Москви 4 березня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду України.

Розмова прем'єрів пройшла в телефонному режимі.

“Сьогодні відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Миколи Азарова з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

Глави урядів обговорили організацію практичного виконання домовленостей між Президентом РФ і Президентом України, досягнутих під час робочого візиту Віктора Януковича до Москви 4 березня цього року”, - мовиться в повідомленні прес-служби уряду України.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня пройшла багатогодинна зустріч президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна, під час якої було обговорено низку питань двостороннього співробітництва.

Після зустрічі В.Янукович висловив надію, що Україна зможе домовитися з Росією про справедливу ціну на газ впродовж найближчого часу.

Також, за словами В.Януковича, орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.