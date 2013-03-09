Fitch знизило рейтинг Італії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Італії до "ВВВ +" з "А-", підтвердивши короткостроковий рейтинг "F2" і негативний прогноз, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на прес-реліз агентства.

Стеля з рейтингів країни підтверджена на рівні "ААА". "Підсумки парламентських виборів 24-25 лютого дають підстави вважати, що формування нового, стабільного уряду малоймовірно протягом найближчих тижнів", - мотивують своє рішення аналітики агентства.

На їхню думку, зростання політичної невизначеності породжує сумніви в продовженні курсу на структурні реформи і посилює загрозу економічних шоків на тлі рецесії. Зменшення ВВП країни Fitch оцінює як одне з найсерйозніших в Європі - за підсумками 2013 очікується спад в 1,8% після скорочення на 2,4% минулого року.

Держборг країни збільшиться до 130% ВВП до кінця року з 125% в 2012 році. "Слабкий уряд не зможе оперативно реагувати на внутрішні та зовнішні макроекономічні загрози", - вважає агентство.

У той же час, навіть складна поточна політична ситуація дозволяє присвоїти країні рейтинг "ВВВ +", оскільки за минулий рік дефіцит бюджету скоротився до 3%, а структурні реформи продовжилися. У поточному році дефіцит, за прогнозами Fitch, зменшиться до 2,5%.

Негативний прогноз агентства означає ймовірність подальшого погіршення рейтингу Італії. Така подія може відбутися, якщо зусилля щодо консолідації бюджету виявляться недостатньо ефективні, а ризики для фінансового сектора збережуться. Крім того, рейтинг може бути знижений, якщо почнеться новий виток боргової кризи в єврозоні - в цьому випадку зменшиться зовнішній попит, впаде довіра до економіки країни і почне зростати обсяг держборгу.

Якщо ж новий уряд підтримає курс на реформи, а державний борг буде поступово скорочуватися, це дозволить економіці відновлюватися, а прогноз за рейтингами може бути підвищений до стабільного.

В цілому, Fitch оцінює середньострокові перспективи зростання ВВП Італії на рівні 1% за умови прискорення темпів у другому півріччі поточного року. Крім того, агентство сподівається, що країна отримає зовнішню допомогу, в разі необхідності, для запобігання проблем з державними фінансами.