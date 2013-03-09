У Білорусі інфляція склала 1,2%

Мінськ. У Білорусі інфляція в лютому 2013 року становила 1,2%.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Так, в лютому продовольчі товари подорожчали на 1,4%, непродовольчі – на 0,3%. Тарифи на платні послуги населенню збільшилися на 2,5%.

«Серед продовольчих товарів найбільше в лютому подорожчали яйця – на 14,4%, картопля – на 5,6%, алкоголь – на 4,7%, макаронні вироби – на 2,5%», - відзначили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Лідери подорожчання серед непродовольчих товарів – велосипеди і мотоцикли – на 1,7%, синтетичні миючі засоби – на 0,9%, парфюмерно-косметичні товари – на 0,6%.

Серед послуг найпомітніше подорожчали медичні – на 5,7%, житлово-комунальні – на 5,6%, побутові – на 4,9%, установ культури – на 4,7%.

Довідка УНІАН. У Білорусі у 2013 році прогноз щодо інфляції встановлено на рівні 12%. Інфляція у січні 2013 року становила 3%. За підсумками 2012 року вона становила 21,8%.

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