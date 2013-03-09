МВФ і Кіпр не знайшли спільної мови

Центробанк Кіпру та представники Міжнародного валютного фонду різко розійшлися в оцінках щодо пакету, необхідного для рекапіталізації кіпрських банків, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на Афінське агентство новин. Підвищення капіталу банків, чиї активи в багато разів перевершують ВВП Кіпру, є ключовим моментом у програмі допомоги острову з боку ЄС і МВФ.

Представник МВФ Делія Велкулеску на переговорах в Нікосії відкинула результати аудиту інвесткомпанії Pimco, згідно з якими, кіпрським банкам за найбільш негативного розвитку подій буде потрібно 8,86 мільярда євро, повідомляє агентство. Велкулеску наполягала на первинних оцінках МВФ, в яких фігурує цифра в 10 мільярдів євро. На підтвердження своїх слів вона посилалася на макроекономічні показники,які різко погіршилися, зокрема, безробіття на Кіпрі вже перевищило найгірші очікування Pimco.

У свою чергу, глава ЦБ Кіпру Панікос Дімітріадісу вимагав взяти за основу найбільш оптимістичний сценарій Pimco, який передбачає виділення кіпрським банкам 5,98 мільярда євро з можливими додатковими траншами на невизначену суму протягом трьох років. Дімітріадісу не виключив, що буде апелювати зі своїми запереченнями безпосередньо до директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, повідомляє агентство.

Як очікується, пакет допомоги Кіпру на рекапіталізацію банків та вирішення бюджетних і боргових проблем може скласти до 17 мільярдів євро, що порівнянно з обсягом ВВП країни. В результаті суверенний борг Кіпру може підвищитися до неконтрольованих значень у співвідношенні з ВВП. Кредитори відмовилися виключити можливі конфіскаційні заходи щодо вкладників кіпрських банків, але влада острівної держави категорично заявляє, що не допустять подібного розвитку подій.