Інфляція в КНР у лютому досягла рекордних за 10 місяців 3,2%

Індекс споживчих цін у Китаї в лютому досяг максимального за останні 10 місяців показника в 3,2%, такі дані в суботу оприлюднило Державне статистичне управління Китаю, повідомляє РІА «Новини».

За даними відомства, у загальному обсязі інфляції ціни на продукти харчування в лютому зросли в річному численні на 6%, що багато в чому було зумовлено зростанням попиту в період святкування Нового року за місячним календарем.

Раніше у вівторок, виступаючи з доповіддю про роботу уряду на відкритті чергової сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП - орган вищої державної влади Китаю), прем'єр Держради Вень Цзябао поставив завдання в 2013 році утримати зростання цін на рівні 3,5%. Згідно з опублікованими раніше даними, в 2012 році інфляція склала 2,6%.