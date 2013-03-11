Fitch присвоїло наступному випуску єврооблігацій «Ощадбанку» рейтинги «B(EXP)»/«RR4»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло наступному випуску облігацій державного “Ощадбанку” очікуваний довгостроковий рейтинг «B(EXP)» і рейтинг поворотності активів «RR4», сказано в повідомленні агентства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг і остаточні терміни погашення з випуску буде встановлено пізніше.

«Надходження за облігаціями будуть використані виключно для фінансування номінованого в доларах кредиту ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк», «B»/прогноз «Стабільний»/«b-»)», - сказано в повідомленні.

Випуск планується здійснити через компанію SSB No.1 PLC, що базується у Великій Британії, яка проводитиме виплати держателям облігацій (основної суми боргу і відсотків) лише в межах коштів, одержаних від «Ощадбанку» за кредитною угодою.

«Ощадбанк» є єдиним банком в Україні, роздрібні депозити в якому повністю покриваються гарантією держави незалежно від суми. На кінець 2012 року, згідно із звітністю банку за національними стандартами, на частку роздрібних вкладників припадало близько 44% його бази фондування», - сказано в повідомленні Fitch.

Також агентство нагадало, що станом на кінець 2012 року «Ощадбанк» був другим найбільшим банком України за величиною сукупних активів і мав найбільшу мережу в країні приблизно з 6 000 філій та відділень. Кабінет міністрів України володіє 100% акцій банку.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків. 100% акцій банку належать державі.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 85,99 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 51,19 млрд грн, зобов'язання - 67,88 млрд грн, статутний капітал - 15,54 млрд грн, власний капітал - 18,12 млрд грн.

За 2012 рік банк одержав прибуток у розмірі 565,83 млн. грн.