Платникам податків столиці з початку року відшкодовано 396 млн грн ПДВ

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємцям Києва з початку року становив 396 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України у Києві.

Згідно з повідомленням, обсяг відшкодувань, проведених в автоматичному режимі, становив 168 млн грн., або 46% від загального обсягу відшкодувань, проти 13% у січні-лютому 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодованого податку на додану вартість у цілому по Україні, за оперативними даними Державної казначейської служби, у січні-лютому 2013 року виріс на 1,5 млрд грн (20,7%) порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 8,8 млрд грн.