Міжбанк у понеділок відкрився котируваннями 8,1300/8,1350 грн/дол.

У понеділок, 11 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 8,1300/8,1350 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2645/49, котирування з євро-гривні пішли донизу – 10,5795/10,5885. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,30115/13 (четвер – 1,3015/17).

У четвер, 7 березня, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1410, на 12:00 ціни знизилися до 8,1320/8,1360. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1315/8,1345 грн/долл.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5840/10,5945, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6005/10,6115. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали - 10,5885/10,5980.