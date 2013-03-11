Міндоходів нагадує про необхідність декларувати тютюнові вироби під час перетину кордону

Міністерство доходів і зборів України нагадує громадянам про необхідність декларування тютюнових виробів понад встановлену норму, інакше незадекларований тютюн буде визнаний контрабандою та вилучений, а порушник понесе відповідальність за нехтування митними правилами. Про це йдеться у роз'ясненні міністерства, переданому УНІАН.

У Міндоходів нагадують, що один пасажир може провозити незадекларованими щонайбільше 200 цигарок, або 50 сигар, або 250 грамів чистого тютюну. Водночас діти до 18 років не мають права провозити тютюн у будь-яких кількостях.

Також у міністерстві повідомили, що за останній місяць лише в міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували 7 випадків незаконного провезення цигарок. «До України намагалися ввезти в цілому 54 блоки імпортних цигарок і 140 сигар», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко у січні 2013 року на першій відеонараді з керівниками регіональних підрозділів і центрального апарату податкової та митної служб назвав першочергові завдання податківців і митників, зокрема повний контроль за тим, який саме товар перетинає кордони і яким чином він оформлений за документами. У розпорядженні міністерства, на думку міністра, є ефективні інструменти для посилення боротьби з контрабандою та податковими ямами.

Нагадаємо також, що в 2012 році митні органи України порушили 172 кримінальні справи про контрабанду. Основними предметами контрабанди були наркотичні засоби - 70%, зброя - 15%, культурні цінності - 6%, сильнодіючі та отруйні речовини - 1,7%.