Уряд пропонує дати держгарантії Українському банку реконструкції та розвитку

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді України розширити перелік установ, які мають можливість забезпечувати свої зобов'язання державними гарантіями, і внести до нього акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку».

Про це йдеться у законопроекті №2476, зареєстрованому на сайті парламенту 6 березня 2013 року.

У пояснювальній записці зазначається, що затвердження даного законопроекту дозволить забезпечити реалізацію соціально-економічних проектів в Україні за рахунок додаткових джерел фінансування.

«Законопроект розроблений з метою надання у 2013 році державних гарантій за зобов'язаннями ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» і звільнення «Укравтодору» і головних розпорядників бюджетних коштів (за рішенням Кабміну) від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання своїх зобов'язань за державними гарантіями, а також вносити плату за надання державних гарантій», - зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік», обсяг державних гарантій становить 50 млрд грн.

6 березня 2013 року Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розмістило облігації на суму 7,2 млрд грн під державні гарантії.

Український банк реконструкції та розвитку був створений 19 березня 2004 року. За класифікацією Національного банку України він належить до групи невеликих банків. За даними Асоціації українських банків, капітал УБРР на початок лютого 2013 року становив 82,92 млн грн, активи – 132,63 млн грн.

За словами першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, уряд готує проект закону, який регулюватиме діяльність державного банку розвитку. Це банк займатиметься фінансуванням пріоритетних проектів і галузей економіки.