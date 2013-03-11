Держстат покращив оцінку динаміки ВВП України

Спад валового внутрішнього продукту України в IV кварталі 2012 року становив 2,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Таким чином, Держстат покращив оцінку динаміки валового внутрішнього продукту України в IV кварталі 2012 року. Так, за даними відомства, ВВП України в IV кварталі 2012 року скоротився порівняно з IV кварталом 2011 року на 2,5% (попередня оцінка - спад 2,7%), а порівняно з ІІІ кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 0,8%.

При цьому Держстат зберіг оцінку зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року на рівні 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1 трлн 408,9 млрд грн, у IV кварталі 2012 року - 378,56 млрд грн.

Раніше Держстат повідомляв, що спад ВВП країни в ІІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у ІІ кварталі - зростання 3%, у I кварталі - зростання 2%.

У IV кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,7% (номінальний ВВП - 364,083 млрд грн), загалом за 2011 рік - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.