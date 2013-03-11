Чехія приєднається до єврозони не раніше ніж через 5 років

Чехія приєднається до єврозони і введе єдину європейську валюту - євро, заявив новий глава держави Мілош Земан у прямому ефірі чеського телеканалу Prima.

Як передає РІА «Новости», Президент Чехії наголосив, що він, на відміну від свого попередника на посаді керівника держави, відомого євроскептика Вацлава Клауса, є «єврофедералістом і прихильником введення єдиної європейської валюти - євро».

Говорячи про позицію Праги щодо введення євро, М.Земан сказав, що в цьому питанні слід застосувати формулювання "так", що сумнівається".

За словами глави держави, Чехія може приєднатися до єврозони не раніше, ніж через 5 років. Зараз у країні більше противників, ніж прихильників введення євровалюти. Експерти пов'язують це з економічною кризою і проблемами в самій зоні євро.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.