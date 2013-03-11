На міжбанку торги закрилися падінням долара і євро

У понеділок, 11 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1300/8,1350, на 12:00 ціни знизилися до 8,1280/8,1320. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,1245/8,1275 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/49, на 12:00 ціни знизилися - 0,2643/47. До закриття ціни досягли значень 0,2640/44. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7575 (+0,0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2980/1,3020.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5795/10,5885, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,5650/10,5760. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5570/10,5670.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1410, на 12:00 ціни знизилися до 8,1320/8,1360. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1315/8,1345 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5840/10,5945, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6005/10,6115. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали - 10,5885/10,5980.