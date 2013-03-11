У Москві 15 березня відбудеться засідання Економічної ради СНД

16:09, 11 березня 2013
Фінанси
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Москва. 15 березня в Москві відбудеться 57-е засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Виконавчого комітету СНД, порядок денний включає широкий комплекс питань взаємодії країн СНД у сфері економіки.

Зокрема предметом обговорення стануть проекти низки документів: Переліку пілотних міждержавних інноваційних проектів Міждержавної програми інноваційної співпраці держав СНД до 2020 року, Угоди з профілактики й гасіння природних пожеж на прикордонних територіях держав Співдружності, Угоди про статус Економічного суду СНД, Основних напрямків (плану) розвитку радіонавігації держав СНД на 2013 – 2017 роки, Положення про Міждержавну науково-інформаційну систему «Радіонавігація», нової редакції Статуту Міжурядової ради дорожників.

Окрім цього, учасники засідання заслуховуватимуть інформацію про хід реалізації в 2012 році Міждержавної програми інноваційної співпраці держав СНД до 2020 року, Конвенції про прикордонну співпрацю держав СНД, Концепції формування національних баз даних і організації міждержавного обміну інформацією з попередження та припинення правопорушень у галузі інтелектуальної власності. Членам Економічної ради будуть представлені звіти про діяльність Регіональної співдружності у галузі зв'язку, Комісії держав СНД із використання атомної енергії в мирних цілях.

Особливе місце в порядку денному займають питання про діяльність у галузі реклами й про розвиток ринку страхових послуг СНД. На засіданні будуть зроблені повідомлення про досягнення країн Співдружності в цій сфері.

Під час засідання буде розглянуто питання про надання статусу базової організації держав СНД російському Науково-дослідному інституту атомних реакторів, а також проаналізовано діяльність базових організацій держав СНД у галузі науково-технічного розвитку систем державних матеріальних резервів, організації перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів у сфері науково-технічної інформації.

Крім цього учасники засідання обговорять низку бюджетно-фінансових питань.

За даними УНІАН, на цей момент планується, що Україну на засіданні представлятиме міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов.

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