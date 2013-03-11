НАБУ: гранична сума готівкових розрахунків повинна бути знижена в кілька разів

Встановлена ​​Нацбанком гранична сума готівкових розрахунків у розмірі 150 тис. грн має бути знижена в кілька разів. Як повідомила УНІАН прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ), про це заявив координатор комітету НАБУ з питань банківської інфраструктури та платіжних систем Володимир Єременко.

Як повідомляє прес-служба, за словами В.Єременко, НАБУ підтримує ініціативу Нацбанку з обмеження суми готівкових розрахунків до 150 тис. грн і вважає, що гранична сума має бути знижена в кілька разів, оскільки зараз у країні існує «дикий перекіс» в обсягах готівкових та безготівкових розрахунків.

«В обороті перебуває близько 220 млрд грн готівки. Водночас на кореспондентських рахунках у банках - не більше 26 млрд грн, тобто, в 10 разів менше. Отже, якщо ми переведемо в безготівкові платежі хоча б 10%, залишки на кореспондентських рахунках банків зростуть вдвічі. Це вдвічі більше коштів на розвиток економіки», - зазначив координатор комітету НАБУ.

В.Єременко також наголосив, що інфраструктура банківської системи готова до збільшення безготівкових розрахунків, оскільки в країні понад 30 тис. банкоматів, близько 140 тис. платіжних терміналів, достатня кількість відділень банків, і практично кожен українець володіє однією або більше платіжною картою. Також банки активно розвивають системи дистанційного керування фінансами.

Як повідомляв УНІАН, проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднений на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.