Міндоходів стурбоване: старі схеми імпорту дорогих авто повертаються

Міністерство доходів і зборів України висловило стурбованість поверненням старої схеми імпорту дорогих автомобілів, що дозволяє імпортерам ухилятися від сплати митних зборів і податків, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Згідно з повідомленням, тільки в лютому українські митники виявили випадки незаконного імпорту одразу 30 автомобілів «Porshe», «Chrysler», «Jeep», «Mersedes», «BMW», «Audi», «Mazda». «Схема проста: автомобіль з іноземною реєстрацією ввозиться в Україну для комерційного використання тільки однією людиною, яка й оформляє імпорт. На підставі Стамбульської конвенції про тимчасовий імпорт такі автомобілі не підлягають оподаткуванню. Однак пізніше права на користування автомобілем передаються третім особам. Фактично - це класична схема, коли престижні автомобілі ввозяться в Україну за ціною нижче ринкової і за замовленням клієнта», - сказано в повідомленні Міндоходів.

У міністерстві стверджують, що підозри митників підтверджують і самі «ділки», які визнають, що працювали «на замовлення». Знайти такі автомобілі допомогли спільні рейди з співробітниками МВС. Автомобілі мали реєстраційні номери Словаччини, Латвії, Литви, Люксембургу, Придністров'я та Польщі, сказано в повідомленні.

Порушників чекають штрафні санкції.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році продажі нових автомобілів в Україні знизилися вперше за останні три роки - на 1,5%, до 217,4 тис. одиниць. До того ж рівень продажів вітчизняних автомобілів впав на 27%, а рівень продажів іномарок збільшився на 6%.

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко в січні 2013 року на першій відеонараді з керівниками регіональних підрозділів і центрального апарату податкової та митної служб назвав першочергові завдання податківців і митників, серед яких - повний контроль за тим, який саме товар перетинає кордони і яким чином він оформлений за документами.

У 2012 році митні органи України порушили 172 кримінальні справи про контрабанду. Основними предметами контрабанди були наркотичні засоби - 70%, зброя - 15%, культурні цінності - 6%, сильнодіючі та отруйні речовини - 1,7%.