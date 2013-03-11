Fitch присвоїло євробондам "ПриватБанку" на 175 млн дол. фінальні рейтинги B/RR4

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій UK SPV Credit Finance plc об'ємом 175 млн дол. фінальний довгостроковий рейтинг «B» і фінальний рейтинг зворотності активів «RR4».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Облігації будуть використані виключно для фінансування кредиту українському «ПриватБанку».

У повідомленні вказується, що випуск має дату погашення 28 лютого 2018 року і купонну ставку 10,875%.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого «ПриватБанк» завершив розміщення на європейських фінансових ринках п'ятирічних євробондів на суму 175 млн дол. Організаторами випуску виступили банки Credit Suisse, JP Morgan і UBS.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) - 24,99% акцій банку.