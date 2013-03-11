Найбільший власник Platinum Bank має намір продати акції банку

Найбільший акціонер Platinum Bank, інвестиційний фонд Horizon Capital (45% акцій банку), має намір продати свій пакет акцій, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, зараз власник 45% акцій банку розглядає пропозиції з боку можливих покупців. Подробиці щодо вартості акцій і можливих покупців не повідомляються.

Також повідомляється, що, за словами генерального директора банку Грега Краснова, можливий продаж банку не відобразиться на його стратегії.

Довідка УНІАН. Platinum Bank (раніше - «Міжнародний Іпотечний Банк», м.Київ) працює на ринку України з 2005 року і входить до групи середніх фінустанов за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 3,70 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,73 млрд грн, зобов'язання - 3,31 млрд грн, кошти клієнтів - 2,97 млрд грн, власний капітал - 382,86 млн грн, статутний капітал - 380,57 млн грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 6,12 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті банку, його основними власниками є інвестиційні фонди Horizon Capital (45% акцій банку) і East Capital (24%), а такжн FPP Asset Management (4%) і дочірня компанія Світового банку IFC (5%).