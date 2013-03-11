Експерт прогнозує попит тільки на валютні держпапери на ОВДП-аукціоні у вівторок

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 12 березня, ринковий попит буде, скоріше за все, тільки на валютні держпапери, йдеться в коментарі фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси.

Водночас він не виключає дружнього розміщення гривневих облігацій.

«Не виключено, щоправда, що Мінфін випробовує гривневий голод, і ми побачимо низку дружніх розміщень довгих паперів. Ринкові розміщення в гривневих інструментах поки залишаються науковою фантастикою», - зазначив С.Фурса.

Також він повідомив, що на вторинному ринку продовжується зниження прибутковості по всій кривій, «але розраховувати на прихильність Мінфіну не доводиться».

Водночас, на думку С.Фурси, зниження прибутковості за всіма валютними паперами цілком імовірно. До цього підштовхує як висока ліквідність вторинного ринку доларових паперів, так і вкрай сприятлива ситуація на зовнішньому ринку.

«Найбільш ймовірно, що попит буде зосереджений у півторарічних і дворічних облігаціях. До того ж останні ризикують опуститися нижче 8%. Основні біди півторарічних паперів очікуються в районі 7,5%», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 12 березня додатково запропонує інвесторам 1,5-річні (погашення 10 вересня 2014 року) валютні держпапери.

Крім того, Мінфін, як і планувалося, виставить ОВДП з терміном обігу 1, 5, 7 років, а також 2 - і 3-річні валютні держпапери.

Міністерство у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

У вівторок, 5 березня, Мінфін залучив до держбюджету 1,52 млрд грн на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. За станом на 11 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 202,269 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,768 млрд грн, нерезидентів - 4,741 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.