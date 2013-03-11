Кабмін схвалив законопроект про заборону фінансових пірамід

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про заборону фінансових пірамід в Україні, повідомляється на офіційному урядовому сайті.

Як йдеться в повідомленні, Кабмін ухвалив рішення про затвердження законопроекту про заборону фінансових пірамід, розробленого Нацкомісією з держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, 11 березня. Законопроект визначає поняття «Фінансова піраміда», встановлює заборону на її створення та сприяння її діяльності, зокрема поширення відповідної реклами, а також встановлює кримінальну відповідальність за порушення норм закону.

Згідно з повідомленням, останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства за допомогою фінансових пірамід, при цьому чинне законодавство недостатньо захищає громадян від таких видів шахрайства. Проект буде направлено на розгляд Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомфінпослуг затвердила допрацьований проект закону «Про заборону фінансових пірамід в Україні», відповідно до якого встановлено відповідальність за створення або сприяння діяльності фінансової піраміди.