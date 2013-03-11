Обсяг недіючих кредитів у 2012 році досяг 169 млрд грн - експерти

Обсяг недіючих кредитів у банківській системі у 2012 році досяг 169 млрд грн, або 19,8% від валових кредитів, повідомила УНІАН прес-служба рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» з посиланням на звіт аналітиків компанії.

Як зазначається у повідомленні, за альтернативною методикою розрахунку (індикатори фінансової стійкості, що розраховуються Національним банком на підставі методології МВФ), величина недіючих кредитів в Україні на кінець 2012 року зросла до 19,8% від валових кредитів з 15% у 2011 році.

Також повідомляється, що рівень сформованих резервів до активів згідно зі звітністю банків на кінець 2012 року становив 11,1%, що є вищим за офіційний рівень простроченої заборгованості за кредитами (8,7%) згідно з даними НБУ, але, на думку аналітиків компанії, нижче за реальний рівень проблемної заборгованості у банківській системі. «Рівень резервів деяких вітчизняних банків з групи найбільших (1 група НБУ) значно нижче за середній по системі, що, скоріше за все, говорить не про кращу якість їх портфелів, а про недостатнє резервування, що може створити додаткові ризики для банків, у разі виникнення нових економічних потрясінь», - йдеться в аналітичному звіті компанії.

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2012 році скоротився на 8,5%, або 6,772 млрд грн - до 72,52 млрд грн. Частка простроченої заборгованості у загальному обсязі наданих банками кредитів у 2012 році скоротилася на 0,71 п.п. - до 8,89%.