Середня ціна російського газу в ЄС продовжує знижуватися

Вартість російського газу поза СНД дещо знизилася на початку 2013 року, й російський газовий монополіст «Газпром» очікує подальшого скорочення середньорічної ціни після того, як у 2012 році клієнтам було надано знижки, повідомляє Reuters.

У січні-лютому 2013 року середня ціна газу, що експортується до Європи і Туреччини, становила близько 400 доларів за 1000 кубометрів, сказали агентству Reuters джерела в «Газпромі» проти 410 доларів за 1000 кубометрів восени 2012 року.

«Газпром» готовий до подальшого зниження ціни: концерн очікує, що експортні обсяги подешевшають в 2013 році до 366 доларів за 1000 кубометрів, сказав інформаційному агентству представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

У грудні 2012 року прогноз, зроблений джерелом у «Газпромі», був дещо оптимістичнішим - 370 доларів за 1000 кубометрів.

Ціна на російський трубний газ, що поставляється за довгостроковими контрактами, як правило, перевищує спотові котирування на основних європейських торгових хабах. Так, на майданчиках EEX і CEGH станом на 11 березня вартість контрактів коливається на досить високому "зимовому" рівні - від 353,5 до 392,3 доларів за 1000 кубометрів.

Водночас експорт російського газу до Європи падає: за попередніми даними, в січні-лютому 2013 року сумарний експорт поза СНД знизився до 26,8 мільярдів кубометрів після 27,7 мільярдів кубометрів у січні-лютому 2012 року.

Проте газоекспортний монополіст як і раніше очікує збільшення експорту газу поза СНД до 151,8 мільярдів кубометрів у 2013 році з 138 мільярдів кубометрів у 2012 році.

У 2011-2012 роках покупці російського газу в ЄС на тлі скорочення споживання енергії в євро зоні, що переживає кризу, зажадали від «Газпрому» зниження ціни. Також європейські клієнти вважають за необхідне збільшення частки спотових котирувань у контрактній формулі ціни.

«Газпром» відмовився від тіснішої прив'язки ціни до споту, проте пішов на її зниження, і вже в 2012 році почав повертати аванси тим із покупців, з якими уклав у 2011-2012 роках нові контракти на основі переглянутих цінових формул. У першій половині минулого року ретроактивні виплати «Газпрому» покупцям в ЄС перевищили 133 мільярди рублів (4,3 млрд дол.).

У 2013 році до концерну звернулися нові клієнти з проханням про перегляд ціни, яка на європейських торгових майданчиках суттєво відрізняється від вартості російського газу, прив'язаної до котирувань нафти і нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. Середньорічна ціна на російський газ, закладена в держбюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

У четвертому кварталі 2012 року ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» зросла порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м із 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.