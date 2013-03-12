Комітет сенату США відкинув прохання Обами збільшити фінансування МВФ

Комітет сенату США з асигнувань відкинув прохання адміністрації Барака Обами затвердити постійне збільшення фінансування Міжнародного валютного фонду з боку Сполучених Штатів, що є частиною ширшої угоди, яка дозволить збільшити вагу голосів країн, що розвиваються, у фонді.

Демократи і республіканці сенату заявили, що законодавчі акти, які дозволять уникнути падіння економіки наприкінці березня, не передбачають асигнування, які адміністрація Обами запитує на фінансування МВФ. Палата представників, яку контролюють республіканці, відхилила це прохання ще минулого тижня, перенісши таким чином близько 65 млрд дол. з антикризового фонду МВФ до фондів США.

Схвалення конгресу США необхідно для завершення пакета реформ МВФ 2010 року, які зроблять Китай третім за силою голосу членом МВФ після США і Японії, а також збільшать вагу голосів інших великих країн, що розвиваються - таких як Бразилія та Індія, передає «Газета.Ru».