Fitch підтвердило найвищий рейтинг Данії "ААА", прогноз - стабільний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Данії в іноземній і місцевій валютах на рівні "ААА" зі стабільним прогнозом.

До того ж агентство підтвердило аналогічний короткостроковий рейтинг на "F1 +" і країнову межу з рейтингів країни "AAA", передає РИА "Новости".

"Макрофінансова стабільність Данії підтримується низькою інфляцією, профіцитом рахунку поточних операцій і стійким банківським сектором, незважаючи на високий рівень заборгованості домогосподарств у країні і погіршення показників на ринку нерухомості", - йдеться в повідомленні агентства.

Аналітики агентства відзначили диверсифікацію економіки Данії, а також низький рівень зовнішньої заборгованості країни.

"У 2012 році профіцит рахунку поточних операцій Данії становив 5,2% ВВП, що набагато перевищує середній показник серед країн, що володіють рейтингом "ААА". Підвищення профіциту говорить про Данію, як про сильну і орієнтовану на експорт економіку", - наголошується в прес -релізі.

Однак, на думку агентства, все ще існують чинники, що негативно впливають на кредитоспроможність держави. Насамперед до них відноситься погіршення перспектив світової економіки і загострення боргової кризи в єврозоні. Данія є невеликою, відкритою економікою, яка залежить від торгівлі і фінансових зв'язків з іншими країнами насамперед єврозоною. Тому негативні економічні процеси в світі та регіоні єдиної європейської валюти можуть перешкоджати відновленню датської економіки від кризи 2009 року.

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