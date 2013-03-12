У Білорусі знижується ставка рефінансування на 1,5% - до 28,5% річних

Мінськ. Правління Національного банку Білорусі ухвалило рішення про зниження з 13 березня ставки рефінансування на 1,5% - до 28,5% річних.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Нацбанку Білорусі.

«Останній раз ставка рефінансування знижувалася у вересні 2012 року. Її збереження на рівні 30% річних протягом 6 місяців дозволило забезпечити ступінь жорсткості монетарних умов, необхідну для підтримання макроекономічної збалансованості та досягнення цільових орієнтирів щодо зниження рівня інфляції», - наголосили в Нацбанку Білорусі.

У Нацбанку відзначили, що прогнозоване подальше уповільнення інфляційних процесів, яке фактично склалося в лютому поточного року, дає підстави для поступового зниження номінального значення ставки рефінансування зі збереженням її позитивного реального рівня.

Як повідомляв УНІАН, у січні на розширеному засіданні правління Нацбанку було заявлено, що динаміка ставки рефінансування протягом 2013 року буде багато в чому залежати від макроекономічної ситуації насамперед - у зовнішній торгівлі і на валютному ринку. Зокрема при закріпленні позитивних тенденцій в економіці ставка рефінансування до кінця 2013 року може знизитися до 13-15% річних. Водночас для забезпечення макроекономічної стабільності може знадобитися встановлення ставки рефінансування на більш високому рівні.

Довідка УНІАН. У Білорусі в 2013 році прогноз за інфляцією встановлений на рівні 12%. Інфляція в січні 2013 року становила 3%, у лютому - 1,2%. За підсумками 2012 року вона становила 21,8%.

У 2012 році ставка рефінансування неодноразово знижувалася - з 45% річних на початку року до 30% у вересні. З вересня 2012 року ставка рефінансування не змінювалася.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Золотовалютні резерви Білорусі за стандартами МВФ у лютому скоротилися до 8 млрд дол.