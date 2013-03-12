Міністр Клименко закликав ВР якнайшвидше ухвалити законопроект про трансферне ціноутворення

10:56, 12 березня 2013
Фінанси
0

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко закликав депутатів Верховної Ради якнайшвидше ухвалити підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансферне ціноутворення, оскільки він дозволить відійти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні.

Про це О.Клименко заявив у спеціальному зверненні, переданому агентству УНІАН прес-службою Міндоходів.

«Ми з вами стоїмо на порозі історичних змін. Я глибоко переконаний, що з моменту ухвалення Верховною Радою цього закону ми зможемо вживати фрази на кшталт «цивілізоване ведення бізнесу» та «податкова культура» не в якості опису наших побажань, а як реальні атрибути стану національної економіки», - цитує прес-служба О.Клименко.

На думку міністра, мало хто вірив, що закон, розроблений і обговорений із залученням громадськості, таки буде підписаний прем'єр-міністром Миколою Азаровим і переданий до парламенту. «Заслуга противників законопроекту, ймовірно, не менша, ніж прихильників. У будь-якому разі, вся країна дізналася принципову позицію уряду щодо припинення виведення капіталів в офшори», - зазначив О.Клименко у своєму зверненні.

Словосполучення «трансфертне ціноутворення», за словами глави Міндоходів, сьогодні відомо багатьом і зрозуміло не тільки бізнесменам, експертам, народним депутатам, але і громадянам, далеким від питань державного регулювання економіки. «І тому, я хочу висловити подяку всім, хто, так чи інакше, брав участь у загальному дискусії», - наголосив О.Клименко.

На його думку, готовність українського бізнесу до роботи за кращими світовими стандартами явно недооцінили, а прагнення заощадити на зменшенні витрат - навпаки, переоцінили.

«Вселяє велику надію на успіх конструктивна позиція нашого бізнесу. Точніше, тієї частини здорових підприємницьких кіл, яка прагне до респектабельності, прозорості, соціальної відповідальності та поваги з боку держави, клієнтів, зарубіжних партнерів. Тій частині, яка прагне працювати легально, залишивши позаду поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», - звернув увагу міністр.

Він також наголосив, що власники і топ-менеджмент провідних українських корпорацій вже не готові розмінювати примарні «вигоди» на свою репутацію доброчесних платників податків, соціально відповідальних бізнесменів, гідних представників нашої країни в міжнародному бізнес-співтоваристві.

«Настала черга українських депутатів прийняти вольове рішення в інтересах нашої країни та її громадян, і продемонструвати всім нашу здатність не тільки географічно, але й ідеологічно, організаційно, культурно і ментально, стати повноцінною частиною Європи і світу», - заявив О.Клименко.

Він висловив упевненість, що українські парламентарії зможуть проявити конструктивну позицію при розгляді цього законопроекту і зроблять свій внесок у формування в Україні податкової культури європейського зразка.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.Клименко повідомляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу веде до втрат державного бюджету близько 100 млрд грн. У зв'язку з цим у грудні 2012 року Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансферне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема - PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між пов'язаними особами та під час зовнішньоекономічних операцій з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік.

Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями, як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, який готує і подає документацію з трансферного ціноутворення з описом угоди, контрагентів, аналізом ризиків та обґрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. Неподання такої документації буде каратиметься штрафом у розмірі до 5% від суми угоди.

До того ж контроль, відповідно до законопроекту, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише в разі виявлення та підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни та умов торгівлі за різними операціями. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення та ухилення від сплати податків.

У середині січня 2013 року законопроект був обговорений і схвалений на засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас у лютому представники аудиторської компанії Deloitte назвали законопроект недосконалим і таким, що заслуговує доопрацювання. На думку аналітиків компанії, власне ідея врегулювання питань трансфертного ціноутворення цілком виправдана світовою практикою. Зі свого боку оподаткування операцій з пов'язаними особами є в багатьох країнах одним з основних джерел поповнення бюджету, оскільки передбачає принцип оподаткування прибутку там, де виробляється додаткова вартість. Однак в українському варіанті законопроекту є низка упущень, відзначали в Deloitte. Так, зокрема, момент ціноутворення припускає вивчення якоїсь порівняльної бази цін експортерів та імпортерів, які працюють на конкретному ринку - як з пов'язаними особами, так і безпосередньо з кінцевими споживачами товарів і послуг. В Україні такий централізованої бази поки немає. Крім того, незрозуміло, чи буде застосовуватися норма про встановлення Кабінетом Міністрів індикативних цін на значну номенклатуру експортних та імпортних товарів аж до 2018 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter