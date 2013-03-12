Міністр Клименко закликав ВР якнайшвидше ухвалити законопроект про трансферне ціноутворення

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко закликав депутатів Верховної Ради якнайшвидше ухвалити підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансферне ціноутворення, оскільки він дозволить відійти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні.

Про це О.Клименко заявив у спеціальному зверненні, переданому агентству УНІАН прес-службою Міндоходів.

«Ми з вами стоїмо на порозі історичних змін. Я глибоко переконаний, що з моменту ухвалення Верховною Радою цього закону ми зможемо вживати фрази на кшталт «цивілізоване ведення бізнесу» та «податкова культура» не в якості опису наших побажань, а як реальні атрибути стану національної економіки», - цитує прес-служба О.Клименко.

На думку міністра, мало хто вірив, що закон, розроблений і обговорений із залученням громадськості, таки буде підписаний прем'єр-міністром Миколою Азаровим і переданий до парламенту. «Заслуга противників законопроекту, ймовірно, не менша, ніж прихильників. У будь-якому разі, вся країна дізналася принципову позицію уряду щодо припинення виведення капіталів в офшори», - зазначив О.Клименко у своєму зверненні.

Словосполучення «трансфертне ціноутворення», за словами глави Міндоходів, сьогодні відомо багатьом і зрозуміло не тільки бізнесменам, експертам, народним депутатам, але і громадянам, далеким від питань державного регулювання економіки. «І тому, я хочу висловити подяку всім, хто, так чи інакше, брав участь у загальному дискусії», - наголосив О.Клименко.

На його думку, готовність українського бізнесу до роботи за кращими світовими стандартами явно недооцінили, а прагнення заощадити на зменшенні витрат - навпаки, переоцінили.

«Вселяє велику надію на успіх конструктивна позиція нашого бізнесу. Точніше, тієї частини здорових підприємницьких кіл, яка прагне до респектабельності, прозорості, соціальної відповідальності та поваги з боку держави, клієнтів, зарубіжних партнерів. Тій частині, яка прагне працювати легально, залишивши позаду поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», - звернув увагу міністр.

Він також наголосив, що власники і топ-менеджмент провідних українських корпорацій вже не готові розмінювати примарні «вигоди» на свою репутацію доброчесних платників податків, соціально відповідальних бізнесменів, гідних представників нашої країни в міжнародному бізнес-співтоваристві.

«Настала черга українських депутатів прийняти вольове рішення в інтересах нашої країни та її громадян, і продемонструвати всім нашу здатність не тільки географічно, але й ідеологічно, організаційно, культурно і ментально, стати повноцінною частиною Європи і світу», - заявив О.Клименко.

Він висловив упевненість, що українські парламентарії зможуть проявити конструктивну позицію при розгляді цього законопроекту і зроблять свій внесок у формування в Україні податкової культури європейського зразка.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.Клименко повідомляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу веде до втрат державного бюджету близько 100 млрд грн. У зв'язку з цим у грудні 2012 року Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансферне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема - PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між пов'язаними особами та під час зовнішньоекономічних операцій з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік.

Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями, як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, який готує і подає документацію з трансферного ціноутворення з описом угоди, контрагентів, аналізом ризиків та обґрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. Неподання такої документації буде каратиметься штрафом у розмірі до 5% від суми угоди.

До того ж контроль, відповідно до законопроекту, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише в разі виявлення та підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни та умов торгівлі за різними операціями. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення та ухилення від сплати податків.

У середині січня 2013 року законопроект був обговорений і схвалений на засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас у лютому представники аудиторської компанії Deloitte назвали законопроект недосконалим і таким, що заслуговує доопрацювання. На думку аналітиків компанії, власне ідея врегулювання питань трансфертного ціноутворення цілком виправдана світовою практикою. Зі свого боку оподаткування операцій з пов'язаними особами є в багатьох країнах одним з основних джерел поповнення бюджету, оскільки передбачає принцип оподаткування прибутку там, де виробляється додаткова вартість. Однак в українському варіанті законопроекту є низка упущень, відзначали в Deloitte. Так, зокрема, момент ціноутворення припускає вивчення якоїсь порівняльної бази цін експортерів та імпортерів, які працюють на конкретному ринку - як з пов'язаними особами, так і безпосередньо з кінцевими споживачами товарів і послуг. В Україні такий централізованої бази поки немає. Крім того, незрозуміло, чи буде застосовуватися норма про встановлення Кабінетом Міністрів індикативних цін на значну номенклатуру експортних та імпортних товарів аж до 2018 року.