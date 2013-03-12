Столичні податківці викрили конвертаційний центр з обігом 90 млн грн

Співробітники податкової міліції Києва викрили і закрили черговий конвертаційний центр з обігом близько 90 млн грн, який завдав державі прямих бюджетних збитків у розмірі 15 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Центр пропрацював близько двох років і розташовувався в самому центрі столиці – на Майдані Незалежності, повідомили в ДПСУ.

За даними податківців, з початку року податкова міліція закрила 4 конвертаційні центри, а підприємства, що користуються їх послугами, сплатили до бюджету 16 млн грн додаткових податкових платежів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році податкова міліція Києва закрила 15 конвертаційних центрів із загальним тіньовим обігом 2,5 млрд грн. До складу конвертаційних центрів входили 125 фіктивних фірм. Під час відпрацювання підприємств реального сектору, які виявилися замовниками послуг конвертаційних центрів, до бюджету було додатково перераховано 173 млн грн податків і зборів, а крім того - порушено 59 кримінальних справ, зокрема 56 - за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. До кримінальної відповідальності притягнуто 10 осіб - організаторів конвертаційних центрів.